Дом № 30 на Олимпийском проспекте в Мытищах капитально отремонтировали

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Новая мягкая рулонная кровля и фасад преобразили дом № 30 на Олимпийском проспекте, построенный в 1979 году. Это повысит долговечность конструкций дома и его энергоэффективность.

Рабочие установили колпаки и зонты над трубами и шахтами, восстановили кирпичные кладки стен и цоколя, обновили оконные блоки и покрасили фасад.

Окончание капитального ремонта в многоквартирных домах, таких как на Олимпийском проспекте, свидетельствует о повышении качества жизни жителей Подмосковья, отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский. Реставрация не только улучшает внешний вид зданий, но и создает более безопасные и комфортные условия для проживания жителей.

Представители администрации городского округа Мытищи следили за ходом работ, учитывая пожелания жителей. Стройку контролируют эксперты Управления технического надзора капитального ремонта.

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