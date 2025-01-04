Дом № 22 на улице Веллинга в Подольске восстановят после пожара до конца мая

Фонд капитального ремонта Московской области продолжает восстановительные работы в многоквартирном доме № 22 на улице Веллинга в Подольске. Он пострадал в результате крупного пожара.

За соблюдением строительных норм и правил в процессе капитального ремонта следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Пожар произошел летом и охватил около тысячи квадратных метров мансардного этажа здания. Подрядная организация провела ряд работ, включая разбор завалов после пожара, обследование здания и разработку технических решений,

— проведение охранных мероприятий, таких как установка навеса из пологов на всей площади кровли и закрытие оконных проемов армированной пленкой, монтаж временных систем централизованного отопления.

Также была возведена часть перегородок и собраны фермы кровельной конструкции с внутренней стороны дома. В конце декабря прошлого года активно велись работы по монтажу стропильной системы, восстановлению кирпичной кладки, несущих конструкций и вентиляционных каналов.

В праздничный период с 31 декабря 2024 года по 3 января 2025 года на объекте обеспечили дежурство не менее двух человек. Планируется завершить монтаж стропильной системы и пароизоляции к середине января, а до конца февраля восстановить кровельное покрытие и вентиляционные каналы. Все работы должны завершиться до конца мая текущего года.