Дом на улице Осипенко в Жуковском подключили к коммуникациям после пожара

В школе № 13 глава города Жуковский Борис Аубакиров и его заместители провели встречу с жильцами и собственниками квартир дома на улице Осипенко, где в минувший понедельник произошел пожар. На встрече обсудили текущую ситуацию и дальнейшие шаги по восстановлению дома.

Дом уже подключен к электричеству, теплу и водоснабжению. Лифты, остановленные после происшествия, планируется запустить в предстоящие выходные, после завершения просушки кабин.

Генеральный директор управляющей компании «Наукоград» Альберт Шагизиганов сообщил, что со следующей недели сотрудники компании начнут уборку мест общего пользования.

Жильцам дома также разъяснили порядок получения справок о пожаре. Подать заявку можно через портал «Госуслуги». Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому городскому округу Виталий Максименко подробно рассказал о необходимых действиях.

Что касается причин возгорания, проверка продолжается. Установлено, что в квартире, где находился очаг пожара, в момент происшествия находился человек. Он проснулся от запаха дыма, но в панике покинул помещение, не сообщив о случившемся ни соседям, ни оперативным службам. В настоящее время он сотрудничает со следствием.

Власти заверили жителей, что будут держать ситуацию под контролем и продолжат оказывать необходимую помощь.

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