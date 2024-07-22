Дом на 400 квартир поставили на кадастр в ЖК «Солнечная долина» в Щелкове

Новый дом на 400 квартир поставили на кадастровый учет в щелковском ЖК «Солнечная долина». В Министерстве жилищной политики Подмосковья отметили, что теперь дольщики смогут оформить право собственности на свою недвижимость.

Дом получил адрес: Московская область, городской округ Щелково, улица Механизаторов, 1А. Кадастровый номер объекта: 50:14:0050303:5647.

В новом корпусе находятся более 400 квартир разной планировки. На первых этажах дома будут работать почта, аптеки, салоны красоты и центры бытовых услуг.

Важно, что для дома предусмотрена собственная крышная котельная, независимое отопление.

Во дворе сделали детскую площадку и провели благоустройство. Для жильцов есть парковка.

Рядом с ЖК есть детский сад № 54, неподалеку находятся крупные торговые центры. Девелопер проекта — ГК «Р-Инвест».

Реализация программы «Социальная ипотека» также продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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