Дом культуры в Воскресенске стал участником областного проекта «Умный ДК»

«Юбилейный» вошел в пилот областного проекта «Умный ДК», в котором участвуют 50 домов культуры. Участие предполагает создание нового пространства для проведения досуга. В учреждениях улучшают инфраструктуру, внедряют единый фирменный стиль и запускают новые онлайн-сервисы.

Для удобства посетителей в Доме культуры «Юбилейный» установили камеры с искусственным интеллектом, велопарковку, зарядные станции, кофемашину, вендинговые аппараты, кулеры с водой и организовали свободную зону wi-fi.

В рамках сервиса «Открытый ДК» любой желающий может забронировать помещение для проведения мероприятий или самостоятельных занятий. Для бронирования необходимо перейти по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления. Каждый год в регионе появляются новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее.