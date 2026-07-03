Дом культуры «Радуга» в Краснозаводске капитально отремонтируют в этом году

В Краснозаводске завершается капитальный ремонт Дома культуры «Радуга». Сейчас рабочие занимаются пусконаладкой инженерных сетей, собирают и расставляют мебель. Идет установка светотехнического оборудования в концертном зале, готовится напольное покрытие под монтаж кресел, поступает музыкальное оборудование.

Капитальный ремонт проводят в рамках региональной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» — финансирование идет из бюджета.

В здании 1967 года постройки обновили фасад и кровлю, восстановили мозаичное панно, заменили коммуникации, радиаторы, сантехнику, окна и двери. Во всех помещениях провели отделку, а территорию благоустроили

Стоит отметить, что ранее подрядчик допустил срыв сроков выполнения работ. Тем не менее сейчас процесс близится к завершению.

Обновленный Дом культуры планируют открыть в сентябре 2026 года.