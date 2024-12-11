Дом культуры «Лепсе» в Солнечногорске отметил 75-летие

Городской центр народного творчества и досуга «Лепсе» отметил 75-летний юбилей в Солнечногорске. В честь торжественного события состоялся праздничный концерт.

«За время своего существования Дом культуры не стоит на месте в своем развитии. Наши творческие коллективы частые гости в Солнечногорском центре социальной защиты населения, выезжают в воинские части и дома отдыха, принимают участие в проведении районных и городских мероприятиях», — отметила директор Городского центра народного творчества и досуга «Лепсе» Наталья Никитина.

Городской центр народного творчества и досуга «Лепсе» насчитывает 53 клуба по интересам для разных возрастных групп населения, в которых занимаются более 817 человек в диапазоне от 3 до 80 лет.

Она также добавила, что в стенах «Лепсе» активно работают с молодежью и детьми, проводятся вечера для пожилых людей, концерты, фольклорные праздники, а также выставки мастеров декоративно-прикладного искусства и художников Солнечногорска.

Три коллектива Городского центра удостоены почетных званий «Народный» и «Образцовый» и являются лауреатами городских, районных, областных и международных фестивалей и конкурсов.

«От всей души поздравляю наш замечательный Дом культуры! В „Лепсе“ всегда было и остается множество талантливых музыкантов, художников и мастеров народного творчества. За эти годы здесь провели огромное количество мероприятий, выставок, концертов, которые объединили людей разных возрастов и профессий», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

За год в «Лепсе» проводят более 600 мероприятий, которые собирают свыше 67 тысяч участников.

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