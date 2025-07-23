Дом культуры капитально отремонтируют в Краснозаводске к декабрю

Осенью в Краснозаводске в Сергиево-Посадском округе завершится масштабная реконструкция дома культуры «Радуга», включенная в Народную программу «Единой России». Работы выполнены уже на 63%, подрядчик строго соблюдает установленные сроки.
Депутаты и активисты «Единой России» лично контролируют ход ремонта. Особое внимание они уделяют вопросу подключения дома культуры к тепловым сетям.
«Раньше здание потребляло 80 киловатт электроэнергии, а после модернизации потребуется уже 200 киловатт», — пояснил член Совета депутатов и фракции «Единая Россия» Денис Иудин.
Сроки технологического присоединения, которые могли составить полтора года, удалось сократить до шести месяцев.
Местные жители с нетерпением ждут открытия обновленного учреждения.
«В нашем доме культуры занимается большое количество ребят, проходят различные концерты, конкурсы и фестивали разных уровней. Для нас это долгожданное событие», — поделилась член инициативной группы Наталья.
В рамках реконструкции в доме культуры «Радуга» обновят инженерные системы, установят новые теплообменники и системы вентиляции. В здании появятся мультимедийный экран, профессиональное звуковое оборудование и многофункциональная сцена.
Завершение всех работ планируется в ноябре текущего года.
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