Дом «Юнармии» открыли в Мисайловской школе в Ленинском округе

В Ленинском округе на базе Мисайловской школы открыли первый дом «Юнармии». В торжественной церемонии открытия приняли участие представители управления образования Московской области, военного комиссариата, администрации муниципалитета и депутаты.

Дом «Юнармии» В Ленинском округе стал 11-м по счету в Московской области, сообщили в пресс-службе администрации Станислава Каторова.

«Запуск юнармейского движения в нашем округе открывает новую страницу в патриотическом воспитании. Это пространство, где молодое поколение учится главным ценностям: верности долгу, уважению к истории и готовности встать на защиту национальных интересов. Здесь рождается то единство духа, которое всегда было основой силы российского народа», — сказал заместитель главы Ленинского городского округа Иван Гетман.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители управления образования Московской области, военного комиссариата, администрации муниципалитета, Совета ветеранов, а также ﻿﻿﻿начальник Штаба Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и ﻿﻿﻿начальник местного отделения «ЮНАРМИЯ» Ленинского городского округа.

В мероприятии поучаствовали 300 детей от 10 до 18 лет, включая команды из Московской и Калужской областей. Для них организовали военно-патриотическую игру «Мисайловский прорыв», которую добавили в перечень официальных мероприятий регионального штаба «Юнармии». Ребята выступили на специально подготовленной площадке, где продемонстрировали навыки в стрельбе и знание военной истории.

«Особенность этой игры в том, что она учит не индивидуальным достижениям, а командному взаимодействию. Здесь важны сплоченность, взаимовыручка и коллективная ответственность. Именно через такие проекты мы воспитываем в ребятах качества, которые помогут им во взрослой жизни — умение работать в команде, поддерживать друг друга и сообща достигать целей», — добавил Иван Гетман.

В соревнованиях приняли участие 16 команд от Ленинского городского округа и коллективы из других муниципалитетов. Победители получили один кубок и семь медалей — по количеству участников в команде.