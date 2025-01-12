Дом для переселенцев из аварийного жилья построили в Дубне раньше срока

16-этажный многоквартирный дом в Дубне построили на год раньше запланированного срока. Часть квартир передали обманутым дольщикам и переселенцам из аварийного жилья, а остатки распродали.

В доме — более 100 квартир с панорамными окнами и видеонаблюдением. Для жильцов и гостей создана безбарьерная среда.

«Это первый дом по Тверской улице в новом микрорайоне Левобережья. Следующие дома мы сдаем летом. Самое главное — мы начинаем сносить бараки. На их месте будут построены новые современные дома, соответствующие всем требованиям», — пояснил генеральный директор группы компаний «Ин-Групп» Александр Велигодский.

Семья Людмилы Юсовой жила без горячей воды более 40 лет, а теперь они поселятся в современной квартире со всеми удобствами. Осталось дождаться, когда застройщик сделает ремонт.

«Эмоции просто зашкаливают. Квартира большая, все свободно. Комнаты, ванна, кухня — все идеально. Я очень рада, очень счастлива!», — поделилась Людмила Юсова.