Дом быта построят в поселке Октябрьском в 2026 году

В рабочем поселке Октябрьском в городском округе Люберцы началось строительство современного Дома быта. В одном здании местные жители смогут получить широкий спектр услуг.

Дом быта площадью свыше 2,5 тысячи квадратных метров построят на улице Ленина — главной в поселке.

На первом этаже обустроят вестибюль с входными группами, хозяйственно‑бытовой блок, технические и подсобные помещения, а также мастерские.

На втором и третьем этаже в центре разместят зону ожидания для посетителей, а по обе стороны также расположат мастерские.

Для маломобильных жителей предусмотрели специальные помещения.

Возведения здания, которое будут контролировать сотрудники Главгосстройнадзора Московской области, планируют завершить в третьем квартале следующего года.