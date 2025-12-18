Дом быта построят в поселке Октябрьском в 2026 году
В рабочем поселке Октябрьском в городском округе Люберцы началось строительство современного Дома быта. В одном здании местные жители смогут получить широкий спектр услуг.
Дом быта площадью свыше 2,5 тысячи квадратных метров построят на улице Ленина — главной в поселке.
На первом этаже обустроят вестибюль с входными группами, хозяйственно‑бытовой блок, технические и подсобные помещения, а также мастерские.
На втором и третьем этаже в центре разместят зону ожидания для посетителей, а по обе стороны также расположат мастерские.
Для маломобильных жителей предусмотрели специальные помещения.
Возведения здания, которое будут контролировать сотрудники Главгосстройнадзора Московской области, планируют завершить в третьем квартале следующего года.