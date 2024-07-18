Должникам Подмосковья напомнили об услуге сохранения прожиточного минимума

Право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного прожиточного минимума было осуществлено в рамках 18,4 тысячи поступивших заявлений должников в Подмосковье за первое полугодие. Приставы помогли сохранить средства прожиточного минимума в рамках почти 35 тысяч исполнительных производств.

Граждане, имеющие задолженности по исполнительным производствам, имеют право воспользоваться сохранением денежных средств в размере прожиточного минимума. Эта форма поддержки предоставляется по желанию должника.

Для подачи заявления необходимо обратиться в отделение судебных приставов, специалисты которого ведут производства, либо подать заявление через портал госуслуг.

В заявлении требуется указать название и адрес банка, реквизиты банковского счета, на котором должны храниться денежные средства в размере прожиточного минимума. При этом не все граждане, имеющие задолженности по платежам, смогут воспользоваться услугой сохранения прожиточного минимума.

Эта мера не предоставляется по исполнительным документам о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, связанным со смертью кормильца, а также компенсации ущерба от преступления.

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