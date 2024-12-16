Доля малоинвазивных операций увеличилась на 4,6% в Подмосковье за год

Больше половины всех хирургических операций за год провели малоинвазивным методом. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья. Доля таких вмешательств увеличилась на 4,6% по сравнению с данными 2023-го.

Малоинвазивные операции проводят через маленькие проколы, не прибегая к большим разрезам. Поэтому пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни. Период пребывания в стационаре сокращается.

«Достичь увеличения доли таких операций на 4,6% нам удалось благодаря оснащению больниц современным оборудованием, а также повышению квалификации наших специалистов. С начала года в регионе провели уже более 125 тысяч малоинвазивных операций», — отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Шестиэтажную современную поликлинику откроют в жилом комплексе «Южное Видное» в Ленинском округе летом 2025 года. Там смогут получать помощь свыше 55 тысяч жителей ближайших микрорайонов и поселков, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.