Доля малого и среднего бизнеса в сфере косметики выросла на 40% в Подмосковье

В Подмосковье стало больше производителей косметики и парфюмерии. За три года доля малого и среднего бизнеса в этой сфере выросла на 42%. Рост с начала года составил на уровне 7%, сообщили в министерстве инвестиций региона.

«На сегодняшний день в Подмосковье более 330 субъектов МСП занимаются производством косметики и парфюмерии. Суммарный доход таких предприятий превышает 27 миллиардов рублей. В данном секторе МСП на территории Московской области заняты не менее 4,4 тысячи человек», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

За три года число российских производителей в этой сфере выросло в два раза, до 3,2 тысячи. За последний год их количество увеличилось на 15%. Корпорация МСП предварительно подсчитала доходы таких предприятий за прошлый год, их прибыль превысила 130 миллиардов рублей.

«Столь значительный рост в большей степени связан с уходом западных брендов, который дал импульс развитию отечественных производств в этой сфере», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Также от отметил, что отрасль показывает не только количественный рост, но и качественный, занимая свободные ниши. С 2022 года в сфере фиксируют увеличение занятости в 1,5 раза, до 19 тысяч человек.