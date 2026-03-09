Долгожительницу с двойным праздником поздравили в Можайске

Валентина Семеновна получила персональные послания от президента Владимира Путина, губернатора Андрея Воробьева и главы муниципалитета Дениса Мордвинцева. Почетный гость вручил женщине памятный подарок и поздравительный адрес, пожелав здоровья и весеннего настроения.

Именинница родилась в Можайском округе и почти всю жизнь прожила в родной деревне. В детстве с родителями уезжала в Прибалтику, но вскоре вернулась. Судьба женщины тесно связана с трудом. В молодости она освоила множество сельских профессий.

«В Можайске работала почти восемь лет в охране. А вообще, кем только не была: и свинаркой, и дояркой, и телятницей, — поделилась воспоминаниями Валентина Семеновна. — Еще в детском саду работала, детей очень люблю. И на стройке работала — пионерский лагерь семь лет строила».

Несмотря на возраст и пережитые трудности, долгожительница сохранила ясность ума и радушие. У юбилярши растут двое внуков и подрастают правнуки.