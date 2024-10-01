Участники клуба «Активное долголетие» из Лобни отметили пятилетие проекта

Программа «Активное долголетие» в течение пяти лет активно развивается во всех муниципалитетах Подмосковья. В Лобне к ней присоединились почти три тысячи пенсионеров, старшему из которых исполнилось 92 года.

В городском округе для активных пожилых людей подготовили обширную программу разнообразных мероприятий и активностей. К примеру, более 160 пенсионеров со всей Московской области стали участниками фестиваля исторических бальных танцев. Организаторы хотят сделать конкурс традиционным и устраивать его каждый год.

Для членов клуба «Активное долголетие» проводятся творческие и спортивные занятия, которые помогают людям старшего возраста проявить свои творческие способности и вести насыщенную событиями жизнь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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