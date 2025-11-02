Долголеты из Люберец победили на областном турнире по волейболу

Золотые медали завоевали люберчане в финале областного турнира по волейболу среди участников проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Соревнования прошли 31 октября в Серпухове.

«В финале собрались сильнейшие волейбольные коллективы, которые одержали победы в зональных турнирах Московской области. Люберецкие спортсмены прошли непростой путь, показав яркую атакующую игру, четкую командную координацию, несгибаемую волю к победе. Эти золотые медали — не просто спортивный успех! Турнир показал физические возможности участников, уровень командной сыгранности, силу духа и целеустремленности», — отметил капитан команды Николай Крестинин.

Николай Крестинин также был признан лучшим игроком турнира.

«Благодарен Комитету по физической культуре и спорту Люберец, Дирекции спортивных сооружений округа, а также администрации муниципалитета за поддержку проекта „Активное долголетие“ и все, что делается для нашей команды», — добавил он.

Отметим, в команде победителей — 10 волейболистов. Самому возрастному участнику — 68 лет.