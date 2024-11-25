Концерт для пожилых людей прошел в доме культуры «Силикат» в Котельниках

Вечер открылся выступлением юных участников вокальной студии «Рикки-Тикки». Затем на сцене появились учащиеся музыкального отделения Детской школы искусств имени Андреева, которые также поздравили мам с праздником своими музыкальными подарками. Особенно тронул зрителей Хор Семейного клуба, исполнивший душевные песни о мамах под аккомпанемент гармониста Александра Семеновича Плешакова.

Для участников также была организована тематическая фотосессия, музыкальные посиделки и танцы. В завершение мероприятия всех гостей ждал теплый чай с угощениями. Встреча прошла в уютной и дружеской атмосфере, собрав 58 человек, среди которых самой старшей участнице было 90 лет.

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