Концерт для пожилых людей прошел в доме культуры «Силикат» в Котельниках

В Доме культуры «Силикат» состоялась праздничная встреча для старшего поколения, посвященная Дню Матери. В рамках проекта «Активное долголетие» жители Котельников насладились творческими номерами.
Вечер открылся выступлением юных участников вокальной студии «Рикки-Тикки». Затем на сцене появились учащиеся музыкального отделения Детской школы искусств имени Андреева, которые также поздравили мам с праздником своими музыкальными подарками. Особенно тронул зрителей Хор Семейного клуба, исполнивший душевные песни о мамах под аккомпанемент гармониста Александра Семеновича Плешакова.
Для участников также была организована тематическая фотосессия, музыкальные посиделки и танцы. В завершение мероприятия всех гостей ждал теплый чай с угощениями. Встреча прошла в уютной и дружеской атмосфере, собрав 58 человек, среди которых самой старшей участнице было 90 лет.