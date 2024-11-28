Клуб «Активное долголетие» из Истры начал осваивать новый вид спорта

Пенсионеры из «Активного долголетия» в Истре изучили новый вид спорта. Они начали заниматься динамическим цигуном на улице.

В спортивном клубе активистов «Движение — жизнь» участвуют более 60 человек. И каждый раз они осваивают новые направления.

В этот раз им стал цигун с палкой — традиционная китайская практика, которая учит самоконтролю, концентрации, развивает дыхание и делает тело более пластичным. Преподавала основные навыки специальный тренер Наталья Бакулина. На занятиях было около 30 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что еще 60 тысяч пенсионеров «Активного долголетия» посетили экскурсии.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьева существует в Подмосковье уже пять лет. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий — от спорта и танцев до творчества и путешествий.

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