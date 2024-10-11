Участники «Активного долголетия» из Богородского округа отметили юбилей проекта

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию пятилетнего юбилея со дня начала реализации проекта «Активное долголетие», прошло в Центре образования для детей и взрослых. За это время участниками проекта стали 10 тысяч жителей Богородского округа.

Жители Богородского округа отметили пятилетие проекта «Активное долголетие». В Центр образования для детей и взрослых прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию пятилетнего юбилея со дня начала реализации проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева.

За это время его участниками стали 10 тысяч жителей Богородского округа.

Как отмечают сами участники, их жизнь кардинально поменялась с тех пор, как они попали сюда. Теперь у них нет свободного времени. И ничего удивительного, ведь на выбор — более 30 активностей. Самые популярные — экскурсионные поездки, плавание, скандинавская ходьба, английский язык, творчество, компьютерная грамотность, психологические группы.

Перед началом мероприятия гости посетили выставку декоративно-прикладного творчества участников клуба «Активное долголетие», которая была организована в фойе.

С приветственным словом обратился к собравшимся заместитель главы Богородского округа, куратор проекта «Активное долголетие» на территории Богородского округа Олег Шойко.

На сцену для награждения были приглашены те, без кого данный проект не смог бы реализоваться в полной мере: руководители домов культуры, структурных подразделений, наставники, и, конечно же, сами виновники торжества.

Праздничное настроение в этот день дарили творческие коллективы: танцевальный клуб для людей элегантного возраста «Танцевальная веранда», танцевальный коллектив «Серебряночка», солисты вокального коллектива «Поющие сердца», певица Елена Кузьмина и многие другие.

Проект «Активное долголетие» находит отклик у жителей старшего поколения. У них появляются новые друзья и возможности для самореализации.

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