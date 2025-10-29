Доклад врача МОНИИАГ получил специальную награду на международном форуме

В Стамбуле с 19 по 22 октября прошел 34-й ежегодный конгресс Европейского общества гинекологической эндоскопии. Результаты работы врачей МОНИИАГ получили на форуме высочайшую оценку.

Общество объединяет специалистов из разных уголков планеты для открытого обмена идеями, демонстрации инновационных технологий, хирургических методик и последних научных достижений.

Сотрудники и аспиранты Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского по уже сложившейся традиции приняли активное участие в работе конгресса.

Специалисты представили 12 докладов, охватывающих различные аспекты клинической практики, и каждый из них вызвал живой отклик у профессиональной аудитории.

«Врачи МОНИИАГ с каждым годом расширяют границы врачебных возможностей. Например, опыт и число успешных операций по хирургическому лечению ими самых сложных форм инфильтративного эндометриоза или рака эндометрия у пациенток с морбидным ожирением являются уникальным для всего мирового врачебного сообщества», — рассказал директор института Роман Шмаков.

Особое внимание участников стамбульского форума привлек доклад профессора Александра Попова — руководителя отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ. В своей работе он представил результаты свыше 400 операций, в том числе с привлечением роботов, по лечению инфильтративного колоректального эндометриоза.

Организаторы конгресса отметили значимость работы специальной наградой.

Сотрудники инстиута провели более 400 операций метропластики у женщин с несостоятельным рубцом на матке. Кроме того, они успешно применяют метод плазмотерапии для лечения синдрома Ашермана.

Также подмосковные специалисты представили на конгрессе новые методики, среди которых консервативное лечение кист яичников у беременных и женщин репродуктивного возраста.