Доходы бюджета Подмосковья вырастут до 1,4 трлн рублей к 2027 году

Проект бюджета Подмосковья на три года внесли на рассмотрение в Мособлдуму . Приоритетами останутся социальная защита жителей, повышение качества услуг, развитие инфраструктуры и поддержка предпринимательства. Доходы региона будут расти, о чем сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Общий объем доходов бюджета Московской области на 2025 год запланирован в сумме 1,2 триллиона, в 2026 году — 1,3 триллиона, в 2027 году — 1,4 триллиона рублей. Увеличение связано с ростом поступлений по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц и акцизы, доля которых в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 82%.

Прирост прибыли организаций и предприятий Подмосковья в 2025 году планируется на 13,5%. Это позволит бюджету получить 431 миллиард рублей налогов.

Поступления налогов на доходы физических лиц ожидаются на уровне 403 миллиардов рублей в 2025 году. Акцизы добавят в бюджет еще 72,3 миллиарда рублей.

Расходы бюджета Подмосковья на 2025 год запланированы в сумме 1,2 триллиона рублей. В приоритете останутся соцподдержка, развитие здравоохранения, инфраструктура, поддержка семей, материнства и детства. Продолжатся строительство и ремонт школ, детских садов, больниц. Важными статьями расходов станут модернизация системы ЖКХ и благоустройство.

Свои поправки в проект бюджета внесут комитеты и фракции Мособлдумы, после чего пройдут публичные слушания.