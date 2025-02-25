Договоры об экстренном оповещении заключили с операторами связи в Одинцове

Жителей и гостей Одинцовского городского округа информируют о том, что в целях оповещения населения и обеспечения полного охвата жителей муниципалитета при возникновении чрезвычайной ситуации с администрацией заключены соглашения с основными операторами связи. В их число вошли операторы: «ВымпелКом», ООО «Т2 МОБАЙЛ», публичные акционерные общества МТС и «Мегафон».
Операторы в случае чрезвычайных ситуаций будут передавать пользователям услуг связи на пользовательское оборудование сигналы оповещения или экстренной информации о возникающих опасностях. Также будут отправлять сообщения о правилах поведения населения и необходимости о проведении мероприятий по защите. Договор по передаче аналогичной информации по сетям местной телефонной связи был заключен и с публичным акционерным обществом «Ростелеком».
При необходимости для информирования граждан могут применяться дополнительные средства оповещения, в том числе громкоговорящая аппаратура на автомобилях экстренных оперативных служб и мобильная система радиотрансляции и оповещения. Также получить помощь в экстренной ситуации жители могут через мобильное приложение «112 Московская область».
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