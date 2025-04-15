Договоры на вывоз мусора из СНТ начали заключать в МФЦ в Домодедове

Теперь в многофункциональных центрах в Домодедове можно заключить договор на вывоз мусора из СНТ с Каширским региональным оператором. Сотрудники помогут рассчитать нормативы и составить график платежей.

Жители Домодедова могут посетить МФЦ и проконсультироваться по вопросам вывоза мусора из садовых товариществ. Сотрудники Каширского регоператора помогут оперативно решить вопросы.

«Мы стараемся как можно быстрее проконсультировать прежде всего наших жителей и оказать им помощь в заполнении заявления и в дальнейшем оказании услуги», — сказала Юлия Андреева, менеджер Каширского регионального оператора.

В рамках проекта сотрудники помогут рассчитать нормативы и составить график платежей по категориям. Жителям необходимо заполнить заявление, приложить копию паспорта заявителя, фотографию и сообщить место регистрации. Средняя стоимость услуги — 2590 рублей или по 216 рублей в месяц.

Проект становится популярным среди собственников СНТ. Сотрудники Каширского регоператора принимают в МФЦ по адресу: улица Талалихина, дом № 8.