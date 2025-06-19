Договор о запуске животноводческого комплекса в Серебряных Прудах подписали на ПМЭФ

Крупный животноводческий комплекс построят в Серебряных Прудах во втором квартале 2027 года. Там будут производить 32 тысяч тонн молока ежегодно. Соглашение о запуске предприятия подписали на полях ПМЭФ губернатор Андрей Воробьев и президент холдинга «ОСП агро», куда входит «СП „Нива“», Игорь Исаев.

Новый животноводческий комплекс будет рассчитан на три тысячи коров. Его открытие станет еще один шагом к возрождению предприятия «Нива», площадки которого долгое время находились в плохом состоянии. Новый инвестор уже вложил туда более миллиарда рублей за последние три года. Там отремонтировали помещения и установили новое оборудование.

«Сегодня на предприятии трудится порядка 80 человек, в основном это местные жители. Новый проект позволит создать еще 60 рабочих мест, у людей появится больше возможности получать достойную зарплату рядом с домом», — сказал губернатор.