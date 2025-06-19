Договор о запуске животноводческого комплекса в Серебряных Прудах подписали на ПМЭФ
Крупный животноводческий комплекс построят в Серебряных Прудах во втором квартале 2027 года. Там будут производить 32 тысяч тонн молока ежегодно. Соглашение о запуске предприятия подписали на полях ПМЭФ губернатор Андрей Воробьев и президент холдинга «ОСП агро», куда входит «СП „Нива“», Игорь Исаев.
Новый животноводческий комплекс будет рассчитан на три тысячи коров. Его открытие станет еще один шагом к возрождению предприятия «Нива», площадки которого долгое время находились в плохом состоянии. Новый инвестор уже вложил туда более миллиарда рублей за последние три года. Там отремонтировали помещения и установили новое оборудование.
«Сегодня на предприятии трудится порядка 80 человек, в основном это местные жители. Новый проект позволит создать еще 60 рабочих мест, у людей появится больше возможности получать достойную зарплату рядом с домом», — сказал губернатор.
Агрохолдинг «ОСП агро» приобрел «Ниву» в марте 2022 года. За это время там восстановили телятник на 500 особей и навесы, а также возвели восемь силосно-сенажных траншей и закупили новое оборудование.
Новый комплекс запустят на земельном участке площадью более 80 гектаров. В проект вложат три миллиарда рублей. По словам Игоря Исаева, после выхода на проектную мощность производство молока в «Ниве» вырастет в 4,5 раза. Он отметил, что модернизация стала доступна благодаря региональной поддержке.
«Чем сильнее государство в нас вкладывает, тем больше мы производим продукта, и можем вернуть в несколько раз больше потом в виде уплаченных налогов не только самим предприятием, но и другими организациями, занимающимися переработкой и реализацией нашей продукции», — отметил Исаев.