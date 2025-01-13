Договор о совместной работе в сфере образования подписали в Лобне

Подписание договора о совместной деятельности в сфере образования, духовно-нравственном и военно-патриотическом воспитании школьников состоялось в Лобне. Документ предполагает проведение соответствующих мероприятий.

Договор подписали директор школы № 10 Светлана Мерзликина, атаман областного отделения общероссийской общественной организации «Союз казаков России» Алексей Пархоменко и настоятель Серафимовского храма отец Иоанн Мельник. В рамках договора в Лобне будут организованы мероприятия, направленнын на духовно-нравственное, военно-патриотическое воспитание и прививание детям традиционных семейных ценностей.

Напомним, что в апреле 2023 года в Лобне открылась Православная казачья школа имени генерала Брусилова. Ее организовали для детей от семи до 17 лет Лобненское благочиние и Московский областной отдел «Союза казаков России».