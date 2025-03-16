Договор на поставку мячей для клуба «Металлург» подписали в Люберцах

О подписании договора сообщил соучредитель компании, руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах Дмитрий Кудинов.

«„Металлург“ — любительский футбольный клуб из Челябинской области. В этом году он отметит 35-летие. Команда готова пройти путь от любительского клуба до Второй лиги России, а в будущем — и до ФНЛ. Для этого у футболистов есть все: здоровые амбиции, хороший потенциал, достойный уровень игроков. В Аше очень любят футбол, весь город поддерживает свою команду. Это важно и значимо для всего российского футбола!» — отметил Дмитрий Кудинов.

Он выразил надежду на то, что игроки «Металлурга» получат удовольствие от тренировок с мячами, ведь они соответствуют всем требованиям FIFA.