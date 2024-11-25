«Добрый завтрак» для мам детей с ОВЗ провели в Чехове

В Чехове в честь Дня матери прошел праздник для мам, воспитывающих особенных детей. В нем приняли участие местные власти и представители благотворительного фонда «Исток».

На встрече, организованной в рамках проекта «Добрый завтрак», собрались 12 мам и их дети. Для малышей подготовили мастер-классы и шоу мыльных пузырей. Глава округа Михаил Собакин и другие гости обсудили важные вопросы, такие как занятия спортом и плаванием, а также создание удобных условий для встреч с экспертами.

«Сегодняшнее мероприятие — это шанс поздравить мам с праздником и поблагодарить их за их труд и терпение», — отметил Михаил Собакин.

Проект «Добрый завтрак» поддерживает мам особенных детей с 2015 года и стал традицией в Подмосковье.

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