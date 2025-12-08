«Добрый урок» провели в лицее № 14 в Жуковском

В этот день к учащимся лицея пришли представители городского отделения «Волонтеров Подмосковья», которые поделились своим опытом и знаниями о волонтерской деятельности. Спикеры рассказали школьникам о том, что такое волонтерство, какие его формы существуют и почему так важно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Они объяснили, как каждый из них может стать частью команды добровольцев и внести свой вклад в общее дело.

Акция «Добрый урок» проходит при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области, движения «Волонтеры Подмосковья» и областного представительства «Движения Первых». В наукограде мероприятие продлится до 28 февраля, и за этот период волонтеры планируют провести занятия во всех школах города. Цель этого проекта — не только познакомить молодежь с основами волонтерства, но и вдохновить их на активные действия. Участники урока узнали о различных социальных инициативах, в которых могут участвовать, а также о том, как волонтерская работа может обогатить их жизнь новыми впечатлениями и знакомствами.

Мероприятие вызвало большой интерес у учащихся, многие из которых проявили желание узнать больше о возможностях волонтерства и активно участвовать в будущих акциях.