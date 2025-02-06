Добровольцы из Серпухова очистят прибрежную зону в Анапе от загрязнений

После разлива мазута из-за аварии танкеров побережье Черного моря, его экология, растения, птицы и животные оказались под угрозой. Сейчас на месте работают волонтеры со всей страны, отправились туда и добровольцы из Серпухова.

Руководитель «Молодой Гвардии» Московской области, депутат и жительница Серпухова Диана Алумянц возглавляет делегацию волонтеров. Она координирует и лично участвует в спасении животных и очистке побережья.

Добровольцы из Серпухова в составе общеобластного отряда вместе с участниками из других регионов организовали лагерь на Бугазской косе. Они будут приводить в порядок береговую линию. Участников поделят на группы, для каждой выделят определенный участок. Волонтеры очистят песок, камни и всю прибрежную территорию от загрязняющих веществ.

Вахта пройдет 10 дней, затем прибудет другая команда. Миссия продлится до 15 февраля.