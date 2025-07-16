Добровольцы из Ленинского округа побывали на фестивале «Волонтеров Подмосковья»

Активисты из Ленинского округа приняли участие в масштабном фестивале добровольцев. Он посвящен пятилетнему юбилею движения «Волонтеры Подмосковья».

Участие в мероприятии приняли 40 добровольцев из Ленинского округа. Они обменялись опытом с коллегами, посетили мастер-классы, выставки и интерактивные игры, а также спортивные состязания.

Спикерами стали чемпион мира по смешанному рукопашному бою Роман Грачев, гроссмейстер и многократный чемпион мира по шахматам Сергей Карякин, а также телеведущая Яна Чурикова.

«Было очень интересно узнать о новых проектах, пообщаться с единомышленниками и получить заряд позитивной энергии. Мы рады были стать частью такого вдохновляющего события и будем продолжать вместе творить добрые дела», — поделилась активистка «Волонтеров Подмосковья» Ленинского округа Анастасия Демьяненко.

Отметим, что за четыре года через волонтерский корпус в Ленинском округе прошло более 500 добровольцев. Сейчас в его составе более 250 человек.

Активисты из Ленинского округа участвуют в крупных фестивалях, организуют сбор гумпомощи, поддерживают семьи участников СВО, пожилых людей, ветеранов и жителей с ограниченными возможностями здоровья.

«Сейчас движение „Волонтеры Подмосковья“ объединяет более 130 добровольческих организаций и охватывает свыше 56 тысяч активных участников. За пять лет сделано более девяти тысяч добрых дел», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.