Добровольную пожарную команду сформировали в Музее техники в Красногорске

В Музее техники Вадима Задорожного в городском округе Красногорск 7 июля начала работу добровольная пожарная команда «Серебряная стрела». В торжественной церемонии приняли участие заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Логинов, начальник управления по безопасности округа Владислав Бухтияров и основатель музея.

Новое подразделение будет заниматься тушением пожаров, спасением людей и имущества, проведением аварийно-спасательных работ, оказанием первой помощи пострадавшим и профилактикой нарушений требований пожарной безопасности на территории музея.

Добровольцев обеспечили необходимым оборудованием, экипировкой и техникой, включая трактор с прицепной цистерной для воды и мотопомпу.

«На объекте, где собраны лучшие раритетные экспонаты прошлого столетия: боевая техника, оружие, редкие образцы авиации, мотоциклы и сотни ретроавтомобилей, ж/д транспорт, космические объекты и предметы быта эпохи СССР, открытие добровольной пожарной команды „Серебряная стрела“ — поистине историческое событие, поскольку ДПК стала первой в нашем округе, официально закрепленной за частным музеем», — отметил Вадим Задорожный.

От имени начальника подмосковного главка МЧС Алексея Павлова Алексей Логинов вручил директору музея благодарственное письмо.

«Создание такого подразделения в Музее техники добровольно и очень разумно со стороны владельца, поскольку есть предприятия, где на законодательном уровне, в обязательном порядке, необходимо создание добровольных пожарных формирований», — подчеркнул Алексей Логинов.