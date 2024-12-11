Доброцентр в Мытищах стал одним из лучших на международном форуме

Лучшие Добро.Центры России наградили на форуме #МЫВМЕСТЕ, который прошел в Москве. Собрались здесь не только российские волонтеры, но и участники из разных стран. Вручение наград на этом мероприятии — это очень значимая для добровольцев инициатива, ведь они ежедневно трудятся в различных сферах, жертвуя личным временем, чтобы сделать мир лучше. Добровольцы уверены, это событие играет огромную роль, увеличивает мотивацию и дает силы двигаться дальше.

Мытищинский Добро.Центр, который расположен в муниципальном автономном учреждении культуры «Библиотечно-информационный центр», по итогам форума вошел в число лучших.

Кирилл Антонов — исполнительный директор Ассоциации Добро.рф торжественно наградил Ксению Карасеву — руководителя Добро.Центра в городском округе Мытищи.

Форум #МЫВМЕСТЕ — событие международного значения для добровольцев, благотворительных и некоммерческих организаций, а также единая площадка для неравнодушных и инициативных людей.

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