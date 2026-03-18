«Добробот» помог жителям Подмосковья более 28 тысяч раз

Цифровой консультант «Добробот» стал важной частью системы госуслуг Московской области. За семь с половиной месяцев работы жители региона обратились к нему более 28,5 тысяч раз. Проект был реализован Министерством госуправления, информационных технологий и связи региона совместно с Министерством имущественных отношений Московской области.

«Добробот» — это автоматизированный сервис, который помогает физическим лицам и организациям решать проблемы, связанные с землями и имуществом. Пользователь вводит запрос, после чего консультант задает уточняющие вопросы и направляет человека к нужной услуге на портале госуслуг Московской области.

По словам министра имущественных отношений Московского региона Тихона Фирсова, новая технология упрощает взаимодействие граждан с государственными структурами. Она делает процесс решения сложных юридических вопросов доступным каждому человеку.

Среди наиболее востребованных услуг в «Доброботе» выделяются: * предоставление земельных участков без проведения торгов (2835 обращений); * подготовка технического плана (1232); * предварительное согласование предоставления земельных участков (1040); * бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям (909).

Сервис доступен пользователям на главной странице сайта госуслуг Московской области, страницах соответствующих сервисов раздела «Жилье» и «Земля», а также в мобильном приложении «Добродел».