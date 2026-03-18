До конца 2026 года в Наро-Фоминске обновят дошкольное отделение школы № 7

На улице Школьной в городском округе Наро-Фоминск продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы № 7. Подрядчик завершает демонтажные работы и приступает к отделочным и общестроительным. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Задачи по обновлению учреждения поставлены в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В здании общей площадью 921,3 квадратных метра обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование. Также установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Внутренние помещения, включая пищеблок, полностью обновят. Помимо этого, пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.

Все ремонтные работы на объекте планируют завершить до конца 2026 года.