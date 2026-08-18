До 1 сентября территории подмосковных школ очистят от брошенного транспорта

В Подмосковье до начала учебного года школьные территории полностью очистят от брошенного и неправильно припаркованного транспорта. Об этом сообщили на еженедельном совещании по ВКС губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов.

«В охране общественного порядка 1 сентября будут задействованы сотрудники органов внутренних дел, работники ЧОПов, представители казачества и общественных народных дружин. Госавтоинспекция уже проводит комплексную проверку дорожной сети вблизи всех учебных заведений», — доложил заместитель начальника Главного управления МВД России по Московской области Вячеслав Цуркан.

Он уточнил, что непосредственно перед началом торжественных линеек полицейские вместе с инспекторами-кинологами и служебными собаками проведут инженерно-технический осмотр каждого здания и школьных дворов.

Ранее стало известно, что с 1 сентября школьников Подмосковья ждет целый комплекс новшеств.