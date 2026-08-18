Сегодня 20:25 От киберуроков до тренировок к ЕГЭ: что изменится в школах Подмосковья с 1 сентября В школах Подмосковья появятся киберуроки, тренировки по ЕГЭ и обновленное меню Фото: пресс-служба Губернатора Московской области Андрея Воробьева, автор Екатерина Агеева Подмосковье

Подмосковье

ЕГЭ

Дети

Школы

1 Сентября

Андрей Воробьев

Учителя

Студенты

Образование

Подмосковье

С 1 сентября школьников Подмосковья ждет целый комплекс новшеств: от курса по искусственному интеллекту и тренировок по ЕГЭ до обновленного меню. Готовность региона к новому учебному году губернатор Московской области Андрей Воробьев разобрал на встрече с областным правительством и главами городских округов. На совещании стороны оценили внедрение школьных инноваций, кадровую укомплектованность школ и комплексные меры безопасности в День знаний.

«Сегодня обсудим все, что связано с подготовкой к новому учебному году. В прошлом году мы закрепили хорошую практику, когда директор и родительский комитет информируют жителей в чатах обо всем, что касается готовности школы и специфики обучения. Это позволяет родителям подготовить ребят к 1 сентября. Кроме того, отдельно остановимся на вопросах безопасности во время проведения торжественных линеек. На все службы и на МВД в этот день ложится особая ответственность. На дорогах и в общественном транспорте также необходим усиленный контроль, чтобы ребята и их близкие благополучно и вовремя добрались на праздничные мероприятия. Все необходимые меры безопасности должны быть обеспечены», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в начале еженедельного совещания по ВКС. Киберуроки, подготовка к ЕГЭ и обновленное меню Новый учебный год в подмосковных школах начнется сразу с нескольких нововведений. Для учеников с первого по 11-й класс организаторы подготовили особенный курс — «Киберурок». На занятиях школьникам расскажут, как безопасно общаться в мессенджерах, соблюдать цифровую гигиену, заниматься цифровым творчеством, работать с искусственным интеллектом, алгоритмами и создавать свои IT-продукты. «Киберурок» его авторы решили вынести на занятия во внеурочное время, заниматься нужно будет час в неделю. В пилотный проект войдут 215 школ региона, курс пройдут 55 тысяч детей под надзором 550 учителей. Регулярные тренировки к ЕГЭ по главным дисциплинам, русскому языку, математике, физике, химии, биологии и информатике, организуют уже для старшеклассников.

Фото: пресс-служба Губернатора Московской области Андрея Воробьева, автор Екатерина Агеева

Подготовка учителей и обновление школ Отдельное время на совещании выделили вопросу кадровой комплектации школ Московской области. «В образовательной системе региона сегодня трудятся 53 тысячи учителей, 24 тысячи воспитателей и свыше 3,3 тысячи преподавателей колледжей. Укомплектованность педагогическими кадрами на данный момент — 99,5%. В подборе специалистов нам очень помогает профильный портал rabota-v-shkole.ru. Наиболее востребованные специальности — учителя математики, начальных классов, а также русского языка и литературы. Что касается строящихся школ, которые откроются к новому учебному году, то они также практически полностью укомплектованы: остались единичные вакансии, но на каждую из них уже есть кандидаты и сейчас идут финальные собеседования», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес. Ведется и системная работа с вузами-партнерами. В ее рамках ведомство Ингрид Пильдес проводит в том числе и дни карьеры, на которых директоры учебных заведений Подмосковья могут напрямую поговорить с будущими учителями. «Серьезным стимулом для прихода молодых и опытных специалистов выступают региональные и муниципальные меры поддержки. Это делает Московскую область одним из самых привлекательных мест для профессионального роста учителей», — добавила Ингрид Пильдес.

Фото: пресс-служба Губернатора Московской области Андрея Воробьева, автор Екатерина Агеева

Активно идет и процесс приемки школьных зданий к новому учебному году. Специалисты проверяют работу охраны, видеокамер и тревожных кнопок, оценивают пожарные системы, под контролем даже безопасность пешеходных подходов к школам. Все необходимые контракты уже заключены и проверены. Ремонтные работы в школах завершат до 25 августа, к тому же числу будут полностью готовы и столовые. Обновленное меню и транспорт В новом учебном году подмосковных школьников ожидает и обновленное меню. Его подготовили с учетом всех необходимых диетических норм. Ученикам в столовых будут давать больше свежих овощей и мясных блюд — в рацион войдут пельмени, фрикадельки, наггетсы и шницели, рассказала министр Пильдес. Не оставили без внимания и транспорт. Школьные автобусы проходят плановое техобслуживание, маршруты проверяют на безопасность. Все работы завершат заблаговременно, до 20 августа. Всего на линии выйдет 632 автобуса. Они обеспечат бесперебойную работу 507 маршрутов.

Фото: пресс-служба Губернатора Московской области Андрея Воробьева, автор Екатерина Агеева

Как обеспечат безопасность школ Одной из главных тем встречи стала безопасность школьников и педагогов 1 сентября. «В период проведения праздничных мероприятий мы скорректировали маршруты патрулирования патрульно-постовых нарядов и экипажей ДПС, сделав акцент на территориях у школ и по путям следования школьных автобусов. В охране общественного порядка 1 сентября будут задействованы сотрудники органов внутренних дел, работники ЧОПов, представители казачества и общественных народных дружин. Госавтоинспекция уже проводит комплексную проверку дорожной сети вблизи всех учебных заведений», — доложил заместитель начальника Главного управления МВД России по Московской области Вячеслав Цуркан. До начала учебного года территорию у школ полностью очистят от брошенного и неправильно припаркованного транспорта, добавил представитель правоохранительных органов. «Непосредственно перед началом торжественных линеек полицейские вместе с инспекторами-кинологами и служебными собаками проведут инженерно-технический осмотр каждого здания и прилегающей территории. После проверки все школы будут взяты под физическую круглосуточную охрану до полного окончания праздничных мероприятий», — резюмировал Вячеслав Цуркан.

Фото: пресс-служба Губернатора Московской области Андрея Воробьева, автор Екатерина Агеева