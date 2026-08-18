От киберуроков до тренировок к ЕГЭ: что изменится в школах Подмосковья с 1 сентября
В школах Подмосковья появятся киберуроки, тренировки по ЕГЭ и обновленное меню
С 1 сентября школьников Подмосковья ждет целый комплекс новшеств: от курса по искусственному интеллекту и тренировок по ЕГЭ до обновленного меню. Готовность региона к новому учебному году губернатор Московской области Андрей Воробьев разобрал на встрече с областным правительством и главами городских округов. На совещании стороны оценили внедрение школьных инноваций, кадровую укомплектованность школ и комплексные меры безопасности в День знаний.
«Сегодня обсудим все, что связано с подготовкой к новому учебному году. В прошлом году мы закрепили хорошую практику, когда директор и родительский комитет информируют жителей в чатах обо всем, что касается готовности школы и специфики обучения. Это позволяет родителям подготовить ребят к 1 сентября. Кроме того, отдельно остановимся на вопросах безопасности во время проведения торжественных линеек. На все службы и на МВД в этот день ложится особая ответственность. На дорогах и в общественном транспорте также необходим усиленный контроль, чтобы ребята и их близкие благополучно и вовремя добрались на праздничные мероприятия. Все необходимые меры безопасности должны быть обеспечены», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в начале еженедельного совещания по ВКС.
Киберуроки, подготовка к ЕГЭ и обновленное меню
Новый учебный год в подмосковных школах начнется сразу с нескольких нововведений. Для учеников с первого по 11-й класс организаторы подготовили особенный курс — «Киберурок».
На занятиях школьникам расскажут, как безопасно общаться в мессенджерах, соблюдать цифровую гигиену, заниматься цифровым творчеством, работать с искусственным интеллектом, алгоритмами и создавать свои IT-продукты.
«Киберурок» его авторы решили вынести на занятия во внеурочное время, заниматься нужно будет час в неделю. В пилотный проект войдут 215 школ региона, курс пройдут 55 тысяч детей под надзором 550 учителей.
Регулярные тренировки к ЕГЭ по главным дисциплинам, русскому языку, математике, физике, химии, биологии и информатике, организуют уже для старшеклассников.
Подготовка учителей и обновление школ
Отдельное время на совещании выделили вопросу кадровой комплектации школ Московской области.
«В образовательной системе региона сегодня трудятся 53 тысячи учителей, 24 тысячи воспитателей и свыше 3,3 тысячи преподавателей колледжей. Укомплектованность педагогическими кадрами на данный момент — 99,5%. В подборе специалистов нам очень помогает профильный портал rabota-v-shkole.ru. Наиболее востребованные специальности — учителя математики, начальных классов, а также русского языка и литературы. Что касается строящихся школ, которые откроются к новому учебному году, то они также практически полностью укомплектованы: остались единичные вакансии, но на каждую из них уже есть кандидаты и сейчас идут финальные собеседования», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
Ведется и системная работа с вузами-партнерами. В ее рамках ведомство Ингрид Пильдес проводит в том числе и дни карьеры, на которых директоры учебных заведений Подмосковья могут напрямую поговорить с будущими учителями.
«Серьезным стимулом для прихода молодых и опытных специалистов выступают региональные и муниципальные меры поддержки. Это делает Московскую область одним из самых привлекательных мест для профессионального роста учителей», — добавила Ингрид Пильдес.
Активно идет и процесс приемки школьных зданий к новому учебному году. Специалисты проверяют работу охраны, видеокамер и тревожных кнопок, оценивают пожарные системы, под контролем даже безопасность пешеходных подходов к школам.
Все необходимые контракты уже заключены и проверены. Ремонтные работы в школах завершат до 25 августа, к тому же числу будут полностью готовы и столовые.
Обновленное меню и транспорт
В новом учебном году подмосковных школьников ожидает и обновленное меню. Его подготовили с учетом всех необходимых диетических норм. Ученикам в столовых будут давать больше свежих овощей и мясных блюд — в рацион войдут пельмени, фрикадельки, наггетсы и шницели, рассказала министр Пильдес.
Не оставили без внимания и транспорт. Школьные автобусы проходят плановое техобслуживание, маршруты проверяют на безопасность. Все работы завершат заблаговременно, до 20 августа.
Всего на линии выйдет 632 автобуса. Они обеспечат бесперебойную работу 507 маршрутов.
Как обеспечат безопасность школ
Одной из главных тем встречи стала безопасность школьников и педагогов 1 сентября.
«В период проведения праздничных мероприятий мы скорректировали маршруты патрулирования патрульно-постовых нарядов и экипажей ДПС, сделав акцент на территориях у школ и по путям следования школьных автобусов. В охране общественного порядка 1 сентября будут задействованы сотрудники органов внутренних дел, работники ЧОПов, представители казачества и общественных народных дружин. Госавтоинспекция уже проводит комплексную проверку дорожной сети вблизи всех учебных заведений», — доложил заместитель начальника Главного управления МВД России по Московской области Вячеслав Цуркан.
До начала учебного года территорию у школ полностью очистят от брошенного и неправильно припаркованного транспорта, добавил представитель правоохранительных органов.
«Непосредственно перед началом торжественных линеек полицейские вместе с инспекторами-кинологами и служебными собаками проведут инженерно-технический осмотр каждого здания и прилегающей территории. После проверки все школы будут взяты под физическую круглосуточную охрану до полного окончания праздничных мероприятий», — резюмировал Вячеслав Цуркан.
Масштабы системы образования Подмосковья и ремонт в колледжах
Всего в подмосковную систему образования входит 819 организаций, они занимают 3820 зданий. Школы 1 сентября ждут миллион и 94 тысячи детей, из них 97,5 тысячи — первоклассники.
В колледжах Подмосковья будут учиться 107,7 тысячи студентов — это более чем на 10 тысяч превосходит показатель 2025 года. Для учащихся обновят корпуса и создают современные условия. Так, 1 сентября откроются после ремонта:
- колледж «Подмосковье» в Химках (около 5,6 тысячи студентов, 11 зданий, 36 направлений);
- колледж «Московия» в Кашире (более 3,7 тысячи учащихся, шесть зданий, 32 направления);
- Красногорский колледж (свыше 3,4 тысячи студентов, девять зданий, 33 направления);
- Губернский колледж в Протвине (более 2,3 тысячи учащихся, четыре здания, 14 направлений);
- Воскресенский колледж (почти две тысячи студентов, три здания, 15 направлений);
- Авиационный техникум имени Казакова в Жуковском (более 1,6 тысячи ребят, два здания, 11 направлений).
Всего за этот год в Подмосковье модернизируют 11 учреждений среднего профессионального образования.