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От киберуроков до тренировок к ЕГЭ: что изменится в школах Подмосковья с 1 сентября

В школах Подмосковья появятся киберуроки, тренировки по ЕГЭ и обновленное меню

пресс-служба Губернатора Московской области Андрея Воробьева, автор Екатерина Агеева
Фото: пресс-служба Губернатора Московской области Андрея Воробьева, автор Екатерина Агеева

С 1 сентября школьников Подмосковья ждет целый комплекс новшеств: от курса по искусственному интеллекту и тренировок по ЕГЭ до обновленного меню. Готовность региона к новому учебному году губернатор Московской области Андрей Воробьев разобрал на встрече с областным правительством и главами городских округов. На совещании стороны оценили внедрение школьных инноваций, кадровую укомплектованность школ и комплексные меры безопасности в День знаний.

«Сегодня обсудим все, что связано с подготовкой к новому учебному году. В прошлом году мы закрепили хорошую практику, когда директор и родительский комитет информируют жителей в чатах обо всем, что касается готовности школы и специфики обучения. Это позволяет родителям подготовить ребят к 1 сентября. Кроме того, отдельно остановимся на вопросах безопасности во время проведения торжественных линеек. На все службы и на МВД в этот день ложится особая ответственность. На дорогах и в общественном транспорте также необходим усиленный контроль, чтобы ребята и их близкие благополучно и вовремя добрались на праздничные мероприятия. Все необходимые меры безопасности должны быть обеспечены», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в начале еженедельного совещания по ВКС.

Киберуроки, подготовка к ЕГЭ и обновленное меню

Новый учебный год в подмосковных школах начнется сразу с нескольких нововведений. Для учеников с первого по 11-й класс организаторы подготовили особенный курс — «Киберурок».

На занятиях школьникам расскажут, как безопасно общаться в мессенджерах, соблюдать цифровую гигиену, заниматься цифровым творчеством, работать с искусственным интеллектом, алгоритмами и создавать свои IT-продукты.

«Киберурок» его авторы решили вынести на занятия во внеурочное время, заниматься нужно будет час в неделю. В пилотный проект войдут 215 школ региона, курс пройдут 55 тысяч детей под надзором 550 учителей.

Регулярные тренировки к ЕГЭ по главным дисциплинам, русскому языку, математике, физике, химии, биологии и информатике, организуют уже для старшеклассников.

пресс-служба Губернатора Московской области Андрея Воробьева, автор Екатерина Агеева
Фото: пресс-служба Губернатора Московской области Андрея Воробьева, автор Екатерина Агеева

Подготовка учителей и обновление школ

Отдельное время на совещании выделили вопросу кадровой комплектации школ Московской области.

«В образовательной системе региона сегодня трудятся 53 тысячи учителей, 24 тысячи воспитателей и свыше 3,3 тысячи преподавателей колледжей. Укомплектованность педагогическими кадрами на данный момент — 99,5%. В подборе специалистов нам очень помогает профильный портал rabota-v-shkole.ru. Наиболее востребованные специальности — учителя математики, начальных классов, а также русского языка и литературы. Что касается строящихся школ, которые откроются к новому учебному году, то они также практически полностью укомплектованы: остались единичные вакансии, но на каждую из них уже есть кандидаты и сейчас идут финальные собеседования», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Ведется и системная работа с вузами-партнерами. В ее рамках ведомство Ингрид Пильдес проводит в том числе и дни карьеры, на которых директоры учебных заведений Подмосковья могут напрямую поговорить с будущими учителями.

«Серьезным стимулом для прихода молодых и опытных специалистов выступают региональные и муниципальные меры поддержки. Это делает Московскую область одним из самых привлекательных мест для профессионального роста учителей», — добавила Ингрид Пильдес.

пресс-служба Губернатора Московской области Андрея Воробьева, автор Екатерина Агеева
Фото: пресс-служба Губернатора Московской области Андрея Воробьева, автор Екатерина Агеева

Активно идет и процесс приемки школьных зданий к новому учебному году. Специалисты проверяют работу охраны, видеокамер и тревожных кнопок, оценивают пожарные системы, под контролем даже безопасность пешеходных подходов к школам.

Все необходимые контракты уже заключены и проверены. Ремонтные работы в школах завершат до 25 августа, к тому же числу будут полностью готовы и столовые.

Обновленное меню и транспорт

В новом учебном году подмосковных школьников ожидает и обновленное меню. Его подготовили с учетом всех необходимых диетических норм. Ученикам в столовых будут давать больше свежих овощей и мясных блюд — в рацион войдут пельмени, фрикадельки, наггетсы и шницели, рассказала министр Пильдес.

Не оставили без внимания и транспорт. Школьные автобусы проходят плановое техобслуживание, маршруты проверяют на безопасность. Все работы завершат заблаговременно, до 20 августа.

Всего на линии выйдет 632 автобуса. Они обеспечат бесперебойную работу 507 маршрутов.

пресс-служба Губернатора Московской области Андрея Воробьева, автор Екатерина Агеева
Фото: пресс-служба Губернатора Московской области Андрея Воробьева, автор Екатерина Агеева

Как обеспечат безопасность школ

Одной из главных тем встречи стала безопасность школьников и педагогов 1 сентября.

«В период проведения праздничных мероприятий мы скорректировали маршруты патрулирования патрульно-постовых нарядов и экипажей ДПС, сделав акцент на территориях у школ и по путям следования школьных автобусов. В охране общественного порядка 1 сентября будут задействованы сотрудники органов внутренних дел, работники ЧОПов, представители казачества и общественных народных дружин. Госавтоинспекция уже проводит комплексную проверку дорожной сети вблизи всех учебных заведений», — доложил заместитель начальника Главного управления МВД России по Московской области Вячеслав Цуркан.

До начала учебного года территорию у школ полностью очистят от брошенного и неправильно припаркованного транспорта, добавил представитель правоохранительных органов.

«Непосредственно перед началом торжественных линеек полицейские вместе с инспекторами-кинологами и служебными собаками проведут инженерно-технический осмотр каждого здания и прилегающей территории. После проверки все школы будут взяты под физическую круглосуточную охрану до полного окончания праздничных мероприятий», — резюмировал Вячеслав Цуркан.

пресс-служба Губернатора Московской области Андрея Воробьева, автор Екатерина Агеева
Фото: пресс-служба Губернатора Московской области Андрея Воробьева, автор Екатерина Агеева

Масштабы системы образования Подмосковья и ремонт в колледжах

Всего в подмосковную систему образования входит 819 организаций, они занимают 3820 зданий. Школы 1 сентября ждут миллион и 94 тысячи детей, из них 97,5 тысячи — первоклассники.

В колледжах Подмосковья будут учиться 107,7 тысячи студентов — это более чем на 10 тысяч превосходит показатель 2025 года. Для учащихся обновят корпуса и создают современные условия. Так, 1 сентября откроются после ремонта:

Всего за этот год в Подмосковье модернизируют 11 учреждений среднего профессионального образования.

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