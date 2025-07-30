Дни сел и деревень отметят в городском округе Коломна

Традиционные праздничные мероприятия продолжаются в селах и деревнях муниципалитета. На этой неделе поздравления будут принимать сразу четыре населенных пункта в Коломне и Озерах.

В четверг, 31 июля, в 18:00 праздник начнет отмечать деревня Семеновское. Гостей торжества ждут зажигательные танцы и веселые конкурсы.

Народные гуляния в селе Лысцево стартуют 1 августа в 17:00. На территории детской игровой площадки на улице Заречной выступят артисты и творческие коллективы, будут обустроены различные интерактивные зоны.

В субботу, 2 августа День села пройдет в Акатьеве. Праздничная программа с участием самодеятельных артистов начнется в 18:00 возле Центра досуга и культуры на улице Новой.

Завершится серия праздничных мероприятий 3 августа в деревне Пестриково. Жителей и гостей деревни ждут на площадке около детской игровой зоны на улице Малой в 16:00.