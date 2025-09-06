Дни открытых дверей прошли в 3 школах в Балашихе

Гостей встречали в гимназии № 1 имени Алексея Баландина, в школе № 32 и в новом корпусе школы № 15. Родители оценили обновленные пространства учебных заведений, уровень качества и комфорта помещений и кабинетов, а также побеседовали с педагогами.

«Гимназию открыли после капитального ремонта 1 сентября. Мы продемонстрировали родителям успехи школьников и воспитанников дошкольных отделений. Также мы показали результаты реализации федеральных и региональных программ. Это и беспилотные авиационные системы, и инженерные классы авиастроительного направления», — рассказала директор гимназии № 1 Анна Скоропупова.

Фасад здания учебного заведения полностью обновили, модернизировали внутренние помещения, увеличили обеденные зоны, актовые залы, стадионы и территории для занятий спортом.

А в школе № 32 специалисты отремонтировали кровлю и фасады, установили современное отопительное и вентиляционное оборудование. Не забыли и о маломобильных гражданах — для них создали безбарьерную среду.

В новом корпусе школы № 15 площадью свыше 21 тысячи квадратных метров, расположенном в жилом комплексе «Герои», обустроили библиотеку, медиатеку, два спортивных зала, просторную столовую и актовый зал на 600 мест. Всего учреждение образования посещают 1287 детей.

Отметим, что в этом учебном году за парты в Балашихе сели свыше 73 тысяч учеников, из них 7747 — первоклассники.