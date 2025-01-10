Дни открытых дверей пройдут в Мытищинском перинатальном центре

Будущим родителям покажут отделения родильного дома и познакомят со специалистами. Врачи расскажут присутствующим о подготовке к родам.

Дни открытых дверей в перинатальном центре Мытищ проходят регулярно, по субботам. Помимо экскурсии, где показывают родовые боксы и палаты, в том числе и для семейных пар, на встрече можно пообщаться с врачами, акушерами, медицинскими сестрами и задать им все волнующие вопросы.

«Замечательная традиция живых встреч будет продолжена и в этом году. Приятно, что к нам приходят не только мамы и папы, но и бабушки и дедушки, задают очень интересные вопросы. Мы открыты для знакомства и с удовольствием показываем наш роддом, его отделения, комфортные условия для мам и малышей. Работают у нас замечательные специалисты, добрые, отзывчивые. Занятия в школе материнства включают практические занятия по пеленанию, кормлению грудью, уходом за новорожденным», — поделился заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Мытищинского перинатального центра Артур Мох.

11, 18, 25 января в 11:00 будущие родители смогут пообщаться с заместителем главного врача по акушерско-гинекологической помощи Артуром Мохом. 22 января в 15:00 состоится встреча с акушером-гинекологом Мытищинского родильного дома Татьяной Скрипиной.

Развенчать тревоги, связанные с предстоящими родами, получить теоретические знания о грудном вскармливании, уходе за ребенком и другую информацию, необходимую молодым родителям, можно на тематических мастер-классах, которые проведет заведующий акушерским физиологическим отделением Алексей Лукаев 14, 21 и 28 января в 14:00.

Занятия по партнерским родам пройдут с акушером-гинекологом Татьяной Скрипиной 15 и 29 января в 15:00.

Школа молодых родителей будет работать в перинатальном центре 23 и 30 января в 14:00.

Пообщаться со специалистами, ознакомиться с отзывами и прочитать множество интересных историй, которые произошли в Мытищинском родильном доме, можно в телеграм-канале «Роды в Мытищах».