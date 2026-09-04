Дни основания населенных пунктов отметят в Богородском округе

Торжества, посвященные дням основания населенных пунктов Богородского округа, пройдут 5 сентября. Жителей и гостей округа ждет насыщенная программа — от творческих выставок и мастер‑классов до концертов и выступления звезд эстрады.

Основные события развернутся в Старой Купавне в сквере Боевой славы и на прилегающей территории — с 14:00 до 21:00. В этом году городской праздник гармонично соединился с 90‑летием компании «Акрихин», благодаря чему программа получилась особенно разнообразной и ориентированной на семьи с детьми.

На территории сквера будут работать аттракционы и фуд-зоны; проведут мастер-классы и интерактив для детей. Откроется выставка работ «Истории, рассказанные кистью» от изостудий «Радуга» и «Вдохновение», а также экспозиция работ художника Натальи Скворцовой и выставка «Фабрика, люди, традиции».

В 16:00 на главной сцене состоится торжественное мероприятие «Город, где живет история. 673 года традиций и единства», после чего участников праздника ждет концертная программа детских и юношеских творческих коллективов Старой Купавны, детское научное шоу и выступление группы «Премьер-министр».

Не менее насыщенной и интересной будет программа для жителей поселка Радиоцентра. Программа рассчитана на гостей всех возрастов: в 12:00 начнется торжественная часть, затем состоятся концерт коллективов Богородского округа и детская игровая программа «Счастье здесь».

В поселке Рыбхоз с 12:00 гостей ждет концертная программа с участием творческих коллективов центра культуры «Акрихин».