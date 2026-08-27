Дни деревень и поселков отметят в Богородском округе

Жителей и гостей округа ждет насыщенная праздничная программа. В разных уголках муниципалитета отметят Дни основания деревень, сел, поселков, микрорайонов и улиц.

Локальные праздники — это не просто концерты и игры, а возможность почувствовать связь с родной землей, поблагодарить активных земляков и подарить детям по-настоящему яркие эмоции. Организаторы приглашают провести ближайшие выходные в кругу соседей и вместе отметить важные для каждой территории даты.

28 августа праздник начнется с торжества в микрорайоне «Центральный» в Ногинске. В 16:00 на площади перед театром драмы и комедии гостей ждет праздничный концерт с участием городских творческих коллективов.

В тот же день, в 17:00, на спортивной площадке в деревне Колонтаево стартует День деревни «Как дорог мне мой край родной». Там пройдет мастер‑класс «Волшебство воска: создаем свою свечу», будет организована развлекательная программа для детей, а кульминацией станет праздник «Краски холи».

29 августа сразу несколько населенных пунктов округа отметят свои праздники. Программа стартует в 10:00 с молебна в Храме Святой Троицы, а в 10:30 состоится возложение цветов к памятнику в сквере Победы. Основные события развернутся на Фонтанной площади и у культурно-досугового центра «Квант».

На стадионе спортивного комплекса «Виктория» с 10:00 до 18:00 пройдет турнир по волейболу среди девушек, в 14:00–15:00 — показательные выступления комплекса «Виктория» и школы «Лидер», а в 15:00–17:00 состоится товарищеская игра между представителями Республики Конго и футбольного клуба «Электроугли». В выставочном зале «Центра культуры и искусств» в 15:00 откроется ежегодная городская выставка «Наши таланты».

Параллельно праздники пройдут и в других населенных пунктах. В поселке Обухово на территории культурного центра «Обухово» с 12:00 гостей ждет детская театрализованная игровая программа «Алиса в стране чудес», далее — торжественная часть, танцевальная площадка, концерт творческих коллективов и выступление кавер‑группы «POWER BAND».

В селе Кудиново в сельском доме культуры «Центральный» пройдет день открытых дверей, парад самокатов, «Чудо‑гонка 2026», праздничный концерт, «мини‑диско» и пенное шоу.

В селе Стромынь на улице Большая Стромынка, дом № 49А в 12:00 состоится чествование жителей, выступление творческих коллективов и мастер‑класс для детей.

Для гостей и жителей деревни Большое Буньково в микрорайоне Фабрики, дом № 37А откроют детский игровой городок с батутами и угощениями, организуют аквагрим, беспроигрышную лотерею и дартс. Также запланированы праздничная программа «Буньковские веселинки» и танцевально‑игровая программа.

В деревне Тимохово в сельском доме культуры «Тимоховский» гостей ждут выставка урожая «С любовью к людям и земле», торжественная часть «Люблю тебя, земля моя родная!», конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем праздник», концерт «Край мой любимый, край мой родной» и подведение итогов фотоконкурса «Я здесь живу, и край мне этот дорог».

В деревне Черново на улице Школьной, дом № 9Б с 14:00 состоится чествование жителей, выступление творческих коллективов и мастер‑класс для детей.

В деревне Ямкино на улице Центральной усадьбы, дом № 43 подготовили концерт‑награждение, конкурс‑дегустацию «Огородные хлопоты», «детский час», праздничный концерт, акцию «Ночь кино» и шоу мыльных пузырей.

В микрорайоне Глухово на сцене в парке для гостей и жителей в 12:00 стартует игровая программа «Игры нашего двора», в 13:00 — торжественная концертная программа.

В рамках Дня городка Полигон «Двор, в котором мы живем» на улице Чапаева, дом № 19 в 17:00 пройдет концертная программа и шоу мыльных пузырей.

30 августа состоится День микрорайона Полигон в Ногинске. В 17:00 на детской площадке на улице Ильича, дом № 75 состоится концертная программа, посвященная жителям микрорайона.