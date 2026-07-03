Дневные стационары открыли почти в 60 больницах Подмосковья за год

В Подмосковье расширяется сеть стационаров кратковременного пребывания, где пациенты могут пройти лечение без длительной госпитализации. Сегодня такие отделения работают почти в 60 медицинских организациях региона, а их возможности позволяют выполнять все больше операций в комфортном для пациентов формате.

Проект стартовал чуть больше года назад с 16 больниц.

«Смысл простой: если долгая госпитализация не нужна по медицинским показаниям, мы не держим человека в больнице дольше необходимого. Преимущество такого вида медицинской помощи в том, что пациент получает качественное и эффективное лечение и при этом не выпадает из привычной жизни. Сегодня так проводится 15% всех операций в Подмосковье — на 6% больше, чем в прошлом году», — пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Стационары такого формата работают в Красногорской, Подольской, Жуковской, Орехово-Зуевской, Воскресенской, Сергиево-Посадской, Химкинской и других больницах региона, а также в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля и перинатальных центрах.

Наиболее востребованными направлениями остаются офтальмология, хирургия, гинекология и урология.

Направление на лечение в стационар кратковременного пребывания выдает лечащий врач при наличии медицинских показаний. Медицинская помощь оказывается бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.