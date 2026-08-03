Дмитровский Животворящий Крест вернут в Успенский собор на День города

В Дмитровском округе завершается подготовка к 872-й годовщине основания города, которая пройдет 29 августа. В этот день в Успенском соборе установят Дмитровский Животворящий Крест Господень, возвращенный из Третьяковской галереи по инициативе жителей, собравших более 5 тысяч подписей.

В округе продолжается развитие культурной сферы. В прошлом году Дмитровский драмтеатр переехал в новое здание, получил поддержку на постановку двух спектаклей и оснащение светодиодным экраном. Детская школа искусств пополнилась музыкальными инструментами и учебными материалами по нацпроекту «Семья». В рамках проекта «Умный ДК» отремонтировали Дворец культуры «Созвездие», Музей-заповедник «Дмитровский кремль» и Дом культуры «Ермолино». Подосинковская библиотека признана лучшей в Московской области.

В октябре Дмитровский драмтеатр отправится на гастроли в Витебск. Запланированы ремонты в центрах культурного развития «Некрасовский», «Яхромский» и «Подосинковский».

В центре города на улицах Загорской, Кропоткинской, Лиры Никольской, Почтовой, Московской, на Советской и Торговой площадях меняют вывески в стиле конца XIX — начала XX века. Обновляются крышки инженерных люков с гербом и отсылкой к истории города.

Администрация готовит документы на присвоение Дмитрову статуса курортной территории. Это привлечет инвесторов, позволит развить туризм и создать рабочие места. Для жителей это означает новые общественные пространства, улучшение дорог и повышение инвестиционной привлекательности округа.

«Хочу поблагодарить всех, кто бережно хранит дух нашей истории, кто приумножает культурные традиции Дмитровского края и передает их подрастающему поколению, нашим потомкам. Именно вы делаете все, чтобы связь времен не прерывалась, чтобы каждый новый день в округе был наполнен уважением к прошлому и верой в будущее», — отметил глава округа Михаил Шувалов.