Дмитровский завод РТИ зарегистрировал новое оборудование для утилизации шин

Дмитровский завод РТИ, специализирующийся на сборе и утилизации автомобильных шин, добавил в реестр утилизаторов четыре новых раскройных ножа. Это стало возможным после успешной проверки со стороны ППК РЭО и Росприроднадзора.

Как сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, новое оборудование позволит расширить спектр работ по безопасной переработке отходов и усилить производственные возможности предприятия. Ветошь, произведенная из переработанных текстильных отходов, находит применение в промышленности для очистки поверхностей и инструментов, удаления влаги и пыли, а также для полировки.

Ранее компания уже запустила новую производственную линию, способную перерабатывать шины диаметром до 4,5 метров. Кроме того, завод занимается переработкой электроники, текстиля и обуви, а также производит плитку из резиновой крошки и другие изделия из переработанных материалов.