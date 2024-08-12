Яблочный спас отпразднуют в музее «Дмитровский кремль» 17 августа

Музей-заповедник «Дмитровский кремль» подготовил праздничную программу к яблочному спасу. Жителей и гостей Дмитрова ждут конкурсы, мастер-классы и ярмарка.

Для участников праздника подготовили мероприятия, которые понравятся детям и взрослым. Это конкурсы, игры и шуточные гадания, викторины и творческие мастер-классы. Также пройдет розыгрыш призов от партнеров музея и выставка-ярмарка товары ручной работы от местных мастериц. Также будут проводиться экскурсии по Дмитровскому кремлю и благотворительная акция «Дело жизни». Гостей праздника угостят шарлоткой.

Праздничная программа организована совместно с Центром развития творчества и ремесел «Руками и сердцем». Площадкой праздника станет так называемый тюремный дворик по адресу: Дмитров, Историческая площадь, 16. Контактный телефон организаторов: +7 (495) 993-74-13.

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