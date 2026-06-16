Дмитровский мебельный комбинат подвел итоги участия в проекте «Производительность труда»

Дмитровский мебельный комбинат, который занимается производством кресел, диванов и корпусной мебели, успешно внедряет инструменты бережливого производства. С 2022 года предприятие активно участвует в федеральном проекте «Производительность труда».

По словам директора ДМК Игоря Макарова, комбинат существенно обновил оборудование в ключевых цехах. В рамках проекта предприятие получило льготные займы от федерального и регионального Фондов развития промышленности под 1%.

На комбинате закупили автоматизированные станки на всей производственной линии, что позволило увеличить объем выпуска и значительно улучшить качество продукции. По итогам первого года реализации проекта эффективность ДМК выросла на 53%. К концу 2027 года на предприятии рассчитывают повысить производительность труда на 97%.

Важно отметить, что одним из ключевых условий участия в федеральном проекте является оптимизация производства без увольнения сотрудников. Дмитровский мебельный комбинат успешно справился с этим и другими условиями. Сегодня на предприятии работает более 450 человек.