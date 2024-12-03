Школьники из Дмитрова отправили посылку бойцам СВО

Школьники и жители Дмитрова продолжили сбор помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Продукты и вещи собрали ученики и педагоги лицея № 4.

По просьбе военнослужащих, Дмитровский лицей № 4 передал продукты длительного хранения, сладкие наборы, чай, кофе, сахар, влажные салфетки, газовые баллончики и теплые вещи. Заместитель главы Дмитровского округа Вадим Антонов отметил, что такие инициативы помогают поддержать моральный дух военных.

Передать помощь для бойцов можно в центр объединения гражданских инициатив «Единые», который находится по адресу: город Дмитров, улица Лиры Никольской, дом 4. Центр работает по будням с 9:00 до 18:00.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев ранее поставил областному правительству.

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