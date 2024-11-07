Новую партию гуманитарного груза отправили из Дмитрова в зону СВО

Дмитровские общественники передали набор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. В посылку вошли средства гигиены, влажные салфетки и сладости.

Руководитель некоммерческой организации «Милосердие» Татьяна Карпачева и члены организации передали груз в центр объединения гражданских инициатив «Единые».

«Мы все должны помнить, что каждая мелочь имеет значение, а поддержка, получаемая из родного края, дарит силы тем, кто рискует жизнями ради нашего будущего. Благодарю жителей округа за их активную гражданскую позицию и единство, которое они показывают в наше время», — сказал заместитель главы Дмитрова Вадим Антонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».

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