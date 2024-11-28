Клуб «Активное долголетие» из Дмитрова побывал на зооферме в Шихове

Участники программы «Активное долголетие» Дмитровского городского округа недавно побывали на зооферме в Шихово. Во время экскурсии они не только насладились прогулкой по живописному парку, но и встретились с удивительными животными.

На территории зоофермы можно увидеть множество экзотических и домашних животных: верблюдов, лам, обезьян, дикобразов и даже крокодилов. Многие из участников программы были счастливы увидеть животных вживую, ведь до этого они могли наблюдать их лишь по телевизору. Мероприятие подарило гостям не только положительные эмоции, но и заряд бодрости.

Как отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин, для жителей программы «Активное долголетие» созданы отличные условия для активного отдыха.

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